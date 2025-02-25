Продажи Tesla в Европе упали наполовину

Продажи Tesla упали на 45% в прошлом месяце по всей Европе. При этом конкурирующие автопроизводители отметили всплеск спроса на электромобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, компания под руководством Илона Маска зарегистрировала всего 9945 автомобилей в январе, что меньше, чем 18 161 годом ранее.

Продажи электромобилей выросли на 37% в целом по отрасли, при этом автопроизводители зафиксировали большой рост в Германии и Великобритании.

Tesla меняет производственные линии для своего самого популярного автомобиля Model Y и столкнулась с тем, что ее генеральный директор становится все более поляризующей фигурой в мировой политике. Став ведущим донором Дональда Трампа во время прошлогоднего избирательного цикла в США, Маск атаковал на Европу, поддерживая крайне правые партии и нападая на действующих политиков.

Помимо критики лидеров Германии и Великобритании, Маск присоединился к Трампу в нападках на президента Украины Владимира Зеленского и оспаривании опросов, которые показали, что президент сохраняет высокую поддержку народа страны. В ответ на критику Трампа Зеленский заявил на прошлой неделе, что президент США стал жертвой российской "дезинформации".

В прошлом месяце Tesla зарегистрировала в Германии всего 1277 новых автомобилей, что является самым низким показателем с июля 2021 года. Продажи во Франции упали на 63%, что стало худшим показателем с августа 2022 года.

Компания также впервые зарегистрировала в Великобритании меньше транспортных средств, чем китайская BYD. Продажи Tesla упали почти на 8% на рынке электромобилей, который вырос на 42% в прошлом месяце.

Непопулярность Маска в Европе

YouGov провел опросы в Германии и Великобритании в середине января, которые показали, что Маск воспринимается неблагоприятно, а его вмешательство в политику стран нежелательно. Генеральный директор Tesla провел прямую дискуссию с лидером партии "Альтернатива для Германии" Элис Вайдель на своем сайте в социальных сетях X 9 января в попытке поддержать антииммиграционную, пророссийскую партию, которая заняла второе место на выборах на этой неделе.

Во время виртуального выступления на митинге АдГ в конце января Маск призвал немцев гордиться своей культурой и предостерег "от слишком большого внимания к прошлой вине". Комментарии задели за живое как раз накануне 80-й годовщины освобождения лагеря смерти Освенцим.

В прошлом месяце Маск также призвал заключить в тюрьму премьер-министра Великобритании Кира Стармера, одновременно выступая за освобождение заключенных крайне правых активистов.

Изменение сборочных линий для Model Y также могло повлиять на ее январские регистрации. Финансовый директор Вайбхав Танеджа предупредил во время квартального отчета о прибылях в прошлом месяце, что переход на новый дизайн для модели, впервые представленной в 2020 году, будет стоить производителю нескольких недель простоя производства. Компания собирает Model Y на четырех заводах по всему миру, в том числе на своем заводе за пределами Берлина.

Конкуренты, лидерами которых в Европе являются Volkswagen, Stellanti и Renault, также находятся под большим давлением со стороны регулирующих органов, требующих продать больше электромобилей в 2025 году. В этом году производители должны будут соблюдать более строгие целевые показатели выбросов CO2 в Европейском Союзе, в то время как в Великобритании доля продаж автомобилей с нулевым уровнем выбросов должна постоянно расти до 2035 года.