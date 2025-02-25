Продажі Tesla в Європі впали наполовину

Продажі Tesla впали на 45% минулого місяця по всій Європі. При цьому конкуруючі автовиробники відзначили сплеск попиту на електромобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними Європейської асоціації автовиробників, компанія під керівництвом Ілона Маска зареєструвала всього 9945 автомобілів у січні, що менше, ніж 18 161 роком раніше.

Продажі електромобілів зросли на 37% загалом по галузі, при цьому автовиробники зафіксували велике зростання в Німеччині та Великій Британії.

Tesla змінює виробничі лінії для свого найпопулярнішого автомобіля Model Y і зіткнулася з тим, що її генеральний директор стає дедалі більш поляризуючою фігурою у світовій політиці. Ставши провідним донором Дональда Трампа під час минулорічного виборчого циклу в США, Маск атакував Європу, підтримуючи вкрай праві партії і нападаючи на чинних політиків.

Крім критики лідерів Німеччини та Великої Британії, Маск приєднався до Трампа в нападках на президента України Володимира Зеленського та оскарженні опитувань, які показали, що президент зберігає високу підтримку народу країни. У відповідь на критику Трампа Зеленський заявив минулого тижня, що президент США став жертвою російської "дезінформації".

Минулого місяця Tesla зареєструвала в Німеччині всього 1277 нових автомобілів, що є найнижчим показником з липня 2021 року. Продажі у Франції впали на 63%, що стало найгіршим показником із серпня 2022 року.

Компанія також уперше зареєструвала у Великій Британії менше транспортних засобів, ніж китайська BYD. Продажі Tesla впали майже на 8% на ринку електромобілів, який зріс на 42% минулого місяця.

Непопулярність Маска в Європі

YouGov провів опитування в Німеччині та Великій Британії в середині січня, які показали, що Маск сприймається несприятливо, а його втручання в політику країн є небажаним. Генеральний директор Tesla провів пряму дискусію з лідером партії "Альтернатива для Німеччини" Еліс Вайдель на своєму сайті в соціальних мережах X 9 січня в спробі підтримати антиімміграційну, проросійську партію, яка посіла друге місце на виборах цього тижня.

Під час віртуального виступу на мітингу АДГ наприкінці січня Маск закликав німців пишатися своєю культурою і застеріг "від надто великої уваги до минулої провини". Коментарі зачепили за живе якраз напередодні 80-ї річниці визволення табору смерті Освенцим.

Минулого місяця Маск також закликав ув'язнити прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, водночас виступаючи за звільнення ув'язнених вкрай правих активістів.

Зміна складальних ліній для Model Y також могла вплинути на її січневі реєстрації. Фінансовий директор Вайбхав Танеджа попередив під час квартального звіту про прибутки минулого місяця, що перехід на новий дизайн для моделі, вперше представленої у 2020 році, коштуватиме виробнику кількох тижнів простою виробництва. Компанія збирає Model Y на чотирьох заводах по всьому світу, в тому числі на своєму заводі за межами Берліна.

Конкуренти, лідерами яких в Європі є Volkswagen, Stellanti і Renault, також перебувають під великим тиском з боку регулюючих органів, які вимагають продати більше електромобілів у 2025 році. Цього року виробники повинні будуть дотримуватися більш суворих цільових показників викидів CO2 в Європейському Союзі, в той час як у Великій Британії частка продажів автомобілів з нульовим рівнем викидів повинна постійно зростати до 2035 року.