Від продажу Мар'янської ділянки без аукціону держава недоотримає мільйони гривень, - Кац

Державна служба геології та надр України без відкритого аукціону продає ділянку вапняків Мар'янський у Дніпропетровській області. Якби Держгеонадр виставили ділянку на аукціон, держава отримала б від її продажу вдесятеро більше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву комерційного директора ТОВ "ФерроМет1" Романа Каца в інтерв'ю спеціалізованому порталу Nadra.info.

Видання уточнює, що Мар'янську ділянку було запропоновано для викупу без аукціону у грудні, і Держгеонадра чекають на заявку на його придбання до 2 січня 2022 року.

"Площа ділянки 88 га… на ділянці від 16 до 19 млн тонн вапняків", - коментує Роман Кац.

Бізнесмен стверджує, що спроба безаукціонного продажу Мар'янської ділянки може бути частиною "схематозу", пов'язаного з маніпуляцією статусом корисних копалин. На Мар'янському родовищі вапняки державного значення, а на сусідній однойменній Мар'янській ділянці - місцевої.

"Ми говоримо з вами про одну територію. Є державне родовище національного значення. Вапняк на цьому родовищі - матеріал для виробництва цементної сировини. Це родовище дуже добре досліджено ще в 1963-1973 рр., було пробурено близько 177 свердловин. А значить, добре відомо І раптом ми дізнаємося, що неподалік, буквально в 500 метрах, з'являється ділянка Мар'янська, яку номінували на геологічне вивчення, і ця ділянка номінується як ділянка з корисними копалинами місцевого значення. Ось так, на одній території, на одній площі: ліворуч - родовище державного значення та сировина для цементної та металургійної промисловості, а праворуч на тому ж родовищі - вапняк, який уже став викопним місцевого значення. На що це схоже? Мені схоже на чийсь "схематоз". Якщо сировина місцевого значення і лише один надрокористувач зацікавлений у придбанні - йому може бути надана ця ділянка поза конкурсом за стартовою вартістю Очевидна спроба без аукціону віддати за копійки перспективну ділянку надр", - попереджає Роман Кац.

На його думку, посадовці мали провести дорозвідку ділянки, і виставити її на аукціон як ділянку з вапняком державного значення.

"Що заважало Держгеонадрам за невеликі порівняно гроші - 200-300 тис. грн, знаючи, що поруч є родовище загальнодержавного значення, самим довивчити ділянку, пробурити з десяток свердловин та номінувати цю територію також як родовище загальнодержавного значення?" - запитує Кац.

Якби таку дорозвідку було проведено, держава могла б просити за Мар'янську ділянку значно більше, ніж 773 тис. грн, упевнений бізнесмен. Озвучену посадовцями стартову вартість Роман Кац назвав "символічною".

"Після геологічного вивчення самими Держгеонадрами старт цієї ділянки починався б з десятка мільйонів гривень. Вона коштує в десятки разів дорожче, ніж зараз. Саме тому я маю дуже неоднозначне ставлення до таких дій Держгеонадр", - пояснює Роман Кац.