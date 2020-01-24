Не продаж: Гончарук пояснив співпрацю "Укрзалізниці" з Deutsche Bahn

Співпраця України з Deutsche Bahn - це стратегічне партнерство, а не продаж чи передача у концесію "Укрзалізниці". Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму Facebook.

Він переконаний, що ця співпраця є позитивним сигналом європейському бізнесу щодо України.

"Зараз наша команда веде переговори з німецькою стороною щодо подальшої співпраці в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці. У будь-якому разі, ця співпраця точно дозволить підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні", - написав Гончарук.

"Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка!", - додав він.

Нагадаємо, 22 січня в Давосі Міністерство інфраструктури України підписало залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn документ, який назвали "Меморандум про взаєморозуміння".

Як завив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, Україна передасть в управління залізницю залізничному оператору Німеччини Deutsche Bahn на 10 років.

У той же час у Deutsche Bahn заявили, що компанія не планує брати в управління "Укрзалізницю". За інформацією німецької сторони, у "попередній угоді", підписаній 22 січня у Давосі, йдеться лише про консультування.