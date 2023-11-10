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Собирали на "лечение" военных и детей: мошенники обманули украинцев почти на 700 тысяч гривен

Украина, Пятница 10 ноября 2023 11:54
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Собирали на "лечение" военных и детей: мошенники обманули украинцев почти на 700 тысяч гривен Фото: киевские правоохранители задержали интернет-мошенников (freepik)
Автор: Ярослава Борзова

Столичные правоохранители разоблачили двух мужчин, которые присвоили почти 700 тысяч гривен, предназначенных для лечения тяжелобольных детей и военнослужащих. Обоим фигурантам преступления объявлено подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Согласно расследованию, в 2022 году обвиняемые разработали схему мошенничества, используя социальную сеть Facebook. Они публиковали ложные сообщения о срочном сборе средств "для лечения тяжелобольных детей и раненых военнослужащих".

Жертвs перечисляли средства на банковскую карточку преступников, в результате чего у злоумышленников накопилась солидная сумма в размере около 680 тысяч гривен. Однако эти средства не были направлены на лечение, а использовались обвиняемыми по их усмотрению.

В настоящее время существуют доказательства о 22 пострадавших из разных частей Украины. Кроме того, идет работа по поиску других жертв.

Полиция призывает тех, кто отправлял деньги на банковские реквизиты под публикациями на страницах пользователей "Степко Андрей Витальевич", "Степко Андрей", "Андрей Степко" в соцсети "Facebook", сообщить Соломенскую окружную прокуратуру или полицию Киева.

Отмечается, что обвиняемым объявлено подозрение. На данный момент решается вопрос об избрании для них мер предосторожности.

Мошенничество в Украине на фоне войны

Отметим, что с начала полномасштабной войны России против Украины, активизировались злоумышленники, организующие через соцсети сборы средств, впоследствии присваивая переданное себе. Так, буквально вчера стало известно о том, что в Одессе собирают деньги для тяжело раненой девушки, пострадавшей при обстреле 6 ноября. На самом деле его не существует, а сбор организовали мошенники.

Недавно мы рассказывали о том, как правоохранители разоблачили двух аферистов, которые обманули более полусотни переселенцев и украли у них более 400 тысяч гривен.

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