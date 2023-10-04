В Украине разоблачили мошенников: обещали авто военным, а после получения денег исчезали

В Украине разоблачили и ликвидировали мошенническую схему по продаже несуществующих автомобилей для бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Сообщается, что мошенническую схему наладили 12 участников организованной группы. Всем сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 4, ч. 5 ст. 190 УК).

По данным следствия, два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии в Житомирской области за ограбления и кражи. Также в состав группы входило шесть граждан "с воле" в Киеве, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Отмечается, что участники организованной группы обманывали украинских бойцов и волонтеров, которые обращались к ним за покупкой машин. Впоследствии они завладевали деньгами.

Как отмечает ОГП, для реализации мошеннической схемы они размещали в соцсети объявления о продаже авто и даже обещали доставить их на передовую. Во время телефонных разговоров они рассказывали вымышленные истории о том, что их родственники воюют, они хотят помочь военным и готовы лично доставить автомобиль к линии фронта. Впрочем, как только мошенники получали деньги, то переставали выходить на связь и исчезали.

Участники группы "с воли" получали средства на открытые карточные счета, небольшую часть оставляли себе, а остальную часть - пересылали организаторам схемы, которые распределяли средства между другими сообщниками.

Следствие установило, что фигуранты обещали продать машины по ценам ниже рыночных, а также благодаря "легендам" легко входили в доверие к потенциальным покупателям.

В настоящее время установлено 22 потерпевших, в том числе военных и волонтеров. В то же время, полученные в ходе следствия данные свидетельствуют, что их количество значительно больше.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту отбывания наказания организаторов и активных участников мошеннической схемы, а также по месту жительства их сообщников. Они изъяли "рабочие" записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, планшеты, носители информации и т.п.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили банду, которая присвоила более 20 млн гривен на обещаниях "продажи" автомобилей и квадрокоптеров для украинских военных.

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