Проданы или на складе? Что не так с громким заявлением ВСК по "бронежилетам Миндича"

В резонансном деле о так называемых "бронежилетах Миндича" появились новые детали, которые отрицают заявление главы парламентской Временной следственной комиссии (ВСК) Ярослава Железняка. Товар не был реализован и сейчас фактически находится в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главного редактора издания "Бабель" Глеба Гусева.
Гусев обратил внимание, что в понедельник в эфире глава парламентской ВСК Ярослав Железняк заявил, что фигуранты дела якобы продали упомянутые бронежилеты посторонним лицам, назвав это "доказанным фактом".
Однако, по данным журналистского расследования, информация о продаже не соответствует действительности.
Оказалось, что партия средств защиты - 5000 единиц общей стоимостью 2,2 млн долларов - до сих пор хранится на одном из складов на Левом берегу Киева.
Для подтверждения этой информации журналист показал фото со склада и фотографии бронежилетов.
Журналисты нашли "проданные" бронежилеты в Киеве (фото: facebook.com/gleb.i.gusev)
По словам журналиста, законно реализовать это имущество на рынке даже теоретически невозможно из-за ряда жестких ограничений.
Во-первых, из-за специальной маркировки. Все элементы защиты (плиты, баллистические пакеты и чехлы) имеют надпись: "Собственность Вооруженных Сил Украины. Не для продажи".
Маркировка бронежилетов, которые пытались объявить "проданными" (фото: facebook.com/gleb.i.gusev)
Во-вторых, сейчас есть запрет на реэкспорт. Вернуть продукцию поставщику в Израиль невозможно, поскольку это подпадает под определение экспорта военной продукции, который сейчас запрещен.
В-третьих, отсутствие лицензий. Компания-посредник не имеет права переработать продукцию, поскольку обладает лицензией только на продажу, а не на производство.
Напомним, ранее бизнесмен Тимур Миндич, который является фигурантом расследования НАБУ, заявил о готовности приехать в Украину при условии честного залога, а также отрицал свою причастность к коррупционной истории с бронежилетами.
Кроме того, ранее операционный директор ООО "Милкон ЮА" Дмитрий Стеценко прокомментировал распространенную в СМИ информацию о "некачественных бронежилетах" и возможном влиянии на решение министра обороны Рустема Умерова при закупках бронежилетов компанией "Милкон".
По версии следствия, Миндич якобы пытался добиться незаконной приемки Государственным оператором тыла бронежилетов, которые не прошли контроль качества.
Стеценко отрицает такую интерпретацию событий. Он заявил, что вообще не знаком с Миндичем, а компания "Милкон ЮА" была официальным дистрибьютором израильской компании Masada Armor и сопровождала процедуру выхода иностранного производителя на украинский оборонный рынок.