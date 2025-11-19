"Милкон ЮА" впервые прокомментировал скандал вокруг производства бронежилетов

Операционный директор ООО "Милкон ЮА" Дмитрий Стеценко прокомментировал распространенную в СМИ информацию о "некачественных бронежилетах" и возможном влиянии на решение министра обороны Рустема Умерова при закупках бронежилетов компанией "Милкон".

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении соучредителю студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу в создании преступной организации, "отмывании" средств и незаконном влиянии на экс-министра обороны Рустема Умерова. По версии следствия, Миндич якобы пытался добиться незаконной приемки Государственным оператором тыла бронежилетов, которые не прошли контроль качества.

Стеценко категорически отрицает такую интерпретацию событий. Он заявил, что вообще не знаком с Тимуром Миндичем, а компания "Милкон ЮА" была официальным дистрибьютором израильской компании Masada Armor и сопровождала процедуру выхода иностранного производителя на украинский оборонный рынок.

"Я не знаком с Тимуром Миндичем и ни разу с ним не виделся и не общался. Поэтому он в принципе не мог оказывать никакого влияния ни на меня, ни на компанию. Расскажу, как все происходило на самом деле. Мы представляли израильскую компанию, которая хотела официально поставлять бронежилеты и каски в Украину. Из-за требований нашего законодательства и технической спецификации Минобороны мы создали в Украине отдельную компанию, подписали дистрибьюторский договор и прошли все военные и лабораторные испытания. В итоге бронежилет утвердили как эталонный образец Минобороны", - говорит Стеценко.

После получения акта соответствия компания приняла участие в тендере на поставку 10 тысяч бронежилетов. По словам Стеценко, "Милкон ЮА" предложил самую низкую цену, прошел все проверки и заключил договор. Далее производитель изготовил первые партии, и всего 5 тысяч бронежилетов были завезены в Украину, официально растаможены и переданы на этап контрольных образцов.

"Бронежилеты были реально поставлены: завезены в Украину, растаможены, оформлены документально и переданы на приемку. Это не была история "на бумаге". Товар физически прибыл и был передан на контроль", - рассказывает он.

Именно после этого, по словам Стеценко, начались проблемы со стороны структур Минобороны, ответственных за качество. Сначала речь шла о мелких замечаниях, которые компания устраняла, но впоследствии требования начали резко меняться.

"Это были минимальные замечания - мы их исправляли, согласовывали каждое мелкое изменение. Это действительно качественные бронежилеты, которые соответствуют всем стандартам безопасности. Но каждый раз придумывали что-то новое. В конце июля - начале августа уже заявили, что плиты "не те", площадь защиты "не та". Комиссия фиксировала, что товар завезен правильно, маркировка и комплектация соответствуют требованиям. Но претензии только усиливались", - говорит Стеценко.

По его словам, плиты соответствовали эталонному образцу, который сами же структуры Минобороны ранее утвердили.

В итоге производитель отказался повторно переделывать уже изготовленные плиты без надлежащих оснований, а Минобороны так и не подписало приемку. После этого договор формально разорвали из-за "невыполнения сроков поставки".

"По нашему мнению, это была искусственная история, чтобы не допустить иностранного производителя на рынок, хотя бронежилеты были изготовлены, завезены и поставлены согласно всем правилам. Я готов лично продемонстрировать этот бронежилет", - уверяет он.

Стеценко отмечает, что компания не получила никакой финансовой выгоды. Наоборот - оказались в убытках.

"Какое может быть влияние, если мы вообще не получили никаких денег? Никаких. Хочу подчеркнуть: ни мы, ни производитель не получили ничего. Ноль гривен, ноль копеек. Более того, мы даже не можем вернуть эти бронежилеты производителю - закон это запрещает. Мы понесли только убытки. И если израильская компания пойдет в суд, то она подаст в суд и на нас", - отмечает Стеценко.