Продані чи на складі? Що не так із гучною заявою ТСК щодо "бронежилетів Міндіча"

У резонансній справі щодо так званих "бронежилетів Міндіча" з'явилися нові деталі, які заперечують заяву голови парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ярослава Железняка. Товар не був реалізований і наразі фактично перебуває в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника головної редакторки видання "Бабель" Гліба Гусєва.
Гусєв звернув увагу, що у понеділок в ефірі голова парламентської ТСК Ярослав Железняк заявив, що фігуранти справи нібито продали згадані бронежилети стороннім особам, назвавши це "доведеним фактом".
Втім, за даними журналістського розслідування, інформація про продаж не відповідає дійсності.
Виявилося, що партія засобів захисту - 5000 одиниць загальною вартістю 2,2 млн доларів - досі зберігається на одному зі складів на Лівому березі Києва.
Для підтвердження цієї інформації журналіст показав фото зі складу та світлини бронежилетів.
Журналісти знайшли "продані" бронежилети у Києві (фото: facebook.com/gleb.i.gusev)
За словами журналіста, законно реалізувати це майно на ринку навіть теоретично неможливо через низку жорстких обмежень.
По-перше, через спеціальне маркування. Усі елементи захисту (плити, балістичні пакети та чохли) мають напис: "Власність Збройних Сил України. Не для продажу".
Маркування бронежилетів, які намагалися оголосити "проданими" (фото: facebook.com/gleb.i.gusev)
По-друге, наразі є заборона на реекспорт. Повернути продукцію постачальнику до Ізраїлю неможливо, оскільки це підпадає під визначення експорту військової продукції, який наразі заборонений.
По-третє, відсутність ліцензій. Компанія-посередник не має права переробити продукцію, оскільки володіє ліцензією лише на продаж, а не на виробництво.
Нагадаємо, раніше бізнесмен Тимур Міндіч, який є фігурантом розслідування НАБУ, заявив про готовність приїхати в Україну за умови чесної застави, а також заперечив свою причетність до корупційної історії з бронежилетами.
Крім того, раніше операційний директор ТОВ "Мілкон ЮА" Дмитро Стеценко прокоментував поширену в ЗМІ інформацію щодо "неякісних бронежилетів" та можливого впливу на рішення міністра оборони Рустема Умєрова під час закупівель бронежилетів компанією "Мілкон".
За версією слідства, Міндіч нібито намагався домогтися незаконного приймання Державним оператором тилу бронежилетів, які не пройшли контроль якості.
Стеценко заперечує таку інтерпретацію подій. Він заявив, що взагалі не знайомий з Міндичем, а компанія "Мілкон ЮА" була офіційним дистриб’ютором ізраїльської компанії Masada Armor і супроводжував процедуру виходу іноземного виробника на український оборонний ринок.