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В оккупированной Кадиевке слышали взрыв. Гайдай заявил о "бавовне" в казарме с россиянами

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Кадиевка, Четверг 15 декабря 2022 08:50
В оккупированной Кадиевке слышали взрыв. Гайдай заявил о "бавовне" в казарме с россиянами Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t me dom_channel)
Автор: Мария Кучерявец

В временно оккупированной Кадиевке Луганской области слышали мощный взрыв. Как стало известно, он раздался в казарме с личным составом россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"За последнюю неделю, как минимум, как раз на оккупированной территории Луганской области "бавовна" происходит почти через день. Это или казармы, в основном. Или склады с боекомплектами. В данном случае (в Кадиевке - ред.) это как раз расположение личного состава" , - рассказал Гайдай.

Что известно о "бавовне" в Кадиевке

Сегодня ночью в сети появилась информация о мощном взрыве в оккупированной Кадиевке. Первоначально сообщалось об уничтожении состава БК противника и его детонации. Впрочем, впоследствии стало известно, что взрыв произошел в казарме, где находились российские оккупационные войска.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в штабе "вагнеровцев" в оккупированной Луганской области.

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