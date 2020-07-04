Проблеми з серцем і судинами: стало відомо, як почуваються підозрювані у вбивстві Шеремета

Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко перебувають у СІЗО вже 206 днів

Підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям. Обоє перебувають у СІЗО вже понад 200 днів.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

Як повідомив цивільний чоловік Кузьменко Петро Киян, у неї з’явилися збої ритму серця та проблеми із тиском.

"У зв’язку з тим, що дуже висока температура в камері - вона не провітрюється, вікна не відкриваються - починаються збої ритму серця, починаються проблеми із тиском, з суглобами і воно з кожним днем накопичується і погіршується. 206 днів в темній камері - це дуже багато", - сказав Киян.

Адвокат підозрюваного Андрія Антоненка Станіслав Кулик заявив, що його підзахисному вже близько тижня не надають меддопомогу.

"У нього болить нога і там щось з судинами та венами, я не медик точно не скажу, і ми, звісно, пишемо відповідні клопотання і заяви, але поки що йому медичну допомогу так і не надали", - повідомив Кулик.

Як відомо, у липні 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві, тоді загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

У грудні 2019 року поліцейські затримали 3 підозрюваних у вбивстві журналіста. Це лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненко, військову медсестру Яну Дугарь.

Нагадаємо, 2 липня Національна поліція повідомила, що справа про вбивство журналіста Павла Шеремета готова для передачі до суду..

Раніше 26 травня Печерський райсуд Києва продовжив Кузьменко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 липня. Адвокати оскаржили це рішення, однак 10 червня Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу.

Також Печерський райсуд Києва до 23 липня залишив під вартою Андрія Антоненка.

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Автор: Надія Собенко