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Справа Шеремета: Кузьменко залишили під вартою

Новини » Суспільство     10.06.2020 - 16:51
Справа Шеремета: Кузьменко залишили під вартою
Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Кузьменко пробуде під вартою до 24 липня

Підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко залишили під вартою до 24 липня. Відповідне рішення 10 червня прийняв Київський апеляційний суд.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Таким чином, апеляційний суд відхилив скаргу захисту Кузьменко на рішення Печерського суду від 26 травня про продовження їй запобіжного заходу.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 травня 2020 залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - повідомили в суді.

Зазначимо, Кузьменко підозрюється в підозрюється в умисному вбивстві, незаконному поводженні зі зброєю та умисному знищенні або пошкодженні майна.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року правоохоронці затримали Юлію Кузьменко, Андрія Антоненко і Яну Дугарь за підозрою у вбивстві Павла Шеремета.

Раніше РБК-Україна писало, що матеріали справи Шеремета щодо підозрюваних Антоненко, Кузьменко і Дугарь об'єднали і відкрили захисту.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що справа Шеремета повинен завершити міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

До цього сам Аваков повідомляв, що дана справа ніяк не пов'язано з його кар'єрою.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України мера пресеченияПавло ШереметЮлия КузьменкоСуд
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