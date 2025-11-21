RU

Проблемный курорт: Черногория ужесточает визовые правила для россиян

Фото: Черногория (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Черногория ужесточит визовые правила для граждан России, чтобы соответствовать политике ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Черногории Милойко Спаича Euronews.

Черногория должна ужесточить визовые требования для россиян, чтобы соответствовать политике Евросоюза, к которому она надеется присоединиться к 2028 году.

Сейчас граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней по действительному паспорту. Поэтому многие из них посещают страну.

Спаич подчеркнул, что Черногория полностью придерживается Совместной внешней политики и политики безопасности (СВПБ) ЕС - ключевого требования для членства в Евросоюзе - в том числе и в этом вопросе.

"Даже не имея статуса члена и соответствующих преимуществ, мы ведем себя как государство-член", - сказал премьер-министр.

Ожидается, что Черногория адаптирует свою визовую политику к политике ЕС, чтобы стать 28-й страной-членом.

Также Черногория уже отменила свои безвизовые программы для граждан Армении, Узбекистана, Кувейта и Египта, чтобы согласовать их с политикой ЕС.

 

 

 

ЕС ужесточает визовый режим

О том, что Евросоюз готовится ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам России уже до конца года, писало РБК-Украина со ссылкой на Politiko.

ЕС ранее уже отменил соглашение об упрощении визового режима с Россией. Однако выдача виз остается в компетенции отдельных стран-членов.

Их же национальная политика существенно отличается: некоторые страны, такие как Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва, блокируют или серьезно ограничивают выдачу виз гражданам России, тогда как другие, включая Венгрию, Францию, Испанию и Италию, продолжают выдавать визы более либерально.

Ранее сообщалось, что министры внутренних дел стран Балтии, Северных стран и Польши договорились запретить въезд в Шенгенскую зону гражданам РФ, которые принимали участие в агрессии против Украины.

Кроме того, правительство Германии намерено достичь введения более жестких ограничений на выдачу виз гражданам РФ для поездок в страны Шенгенской зоны в рамках нового пакета санкций ЕС.

