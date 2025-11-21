Проблемный курорт: Черногория ужесточает визовые правила для россиян

Черногория должна ужесточить визовые требования для россиян, чтобы соответствовать политике Евросоюза, к которому она надеется присоединиться к 2028 году.

Сейчас граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней по действительному паспорту. Поэтому многие из них посещают страну.

Спаич подчеркнул, что Черногория полностью придерживается Совместной внешней политики и политики безопасности (СВПБ) ЕС - ключевого требования для членства в Евросоюзе - в том числе и в этом вопросе.

"Даже не имея статуса члена и соответствующих преимуществ, мы ведем себя как государство-член", - сказал премьер-министр.

Ожидается, что Черногория адаптирует свою визовую политику к политике ЕС, чтобы стать 28-й страной-членом.

Также Черногория уже отменила свои безвизовые программы для граждан Армении, Узбекистана, Кувейта и Египта, чтобы согласовать их с политикой ЕС.