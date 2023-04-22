Эстония вызвала на ковер посла Китая после скандального заявления о постсоветских странах

Министерство иностранных дел Эстонии вызывает посла Китая после того, как глава дипмиссии КНР во Франции подверг сомнению суверенитет постсоветских стран.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии Delfi заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Печально, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", - подчеркнул Цахкна.

Чиновник подчеркнул, что такие заявления китайского дипломата вызывают сожаление.

Напомним, вчера, 21 апреля, китайский посол во Франции Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве.

При этом дипломат отмечал, что "Крым изначально был российским".

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