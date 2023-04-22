ua ru
Сб, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эстония вызвала на ковер посла Китая после скандального заявления о постсоветских странах

Новина українською →
Таллин, Суббота 22 апреля 2023 16:18
Эстония вызвала на ковер посла Китая после скандального заявления о постсоветских странах Фото: Эстония вызвала на ковер посла Китая после скандального заявления о постсоветских странах (flickr by Shane MacClure)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел Эстонии вызывает посла Китая после того, как глава дипмиссии КНР во Франции подверг сомнению суверенитет постсоветских стран.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Delfi заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Чиновник подчеркнул, что такие заявления китайского дипломата вызывают сожаление.

"Печально, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", - подчеркнул Цахкна.

Напомним, вчера, 21 апреля, китайский посол во Франции Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве.

При этом дипломат отмечал, что "Крым изначально был российским".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Эстония радянське минуле
NEWS
Партии, олигархи и "оборонка". Зеленский ввел в действие новые санкции против России
Партии, олигархи и "оборонка". Зеленский ввел в действие новые санкции против России
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой