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Проблема не только в Путине. Глава МИД Чехии рассказал о будущих угрозах со стороны России

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Проблема с безопасностью в Европе в будущем заключается не только в российском диктаторе Владимире Путине, а в империализме народа России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которое приводит iROZHLAS.

"Проблема будущего заключается не только в Путине, но и в российском империализме, когда эта страна "не знает, где она заканчивается и где начинается", - сказал Липавский.

По его словам, ЕС должен быть готов не к открытому конфликту с Кремлем, а к "холодной конфронтации с Россией" и необходимо иметь возможность остановить российское влияние. Однако он не исключил, что возможны определенные деловые отношения.

Также министр не стал комментировать возможность поставки чешских боевых самолетов L-159 в Украину.

"Мы не комментируем военную помощь, которая предоставляется Украине в прямом эфире. Нужно продолжать поддерживать Украину, в частности ее восстановление", - сказал он.

Россия без Путина в будущем

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что мир жил бы гораздо лучше, если бы в нем не было российского диктатора Владимира Путина.

А начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании Майк Вигстон считает, что свержение Путина может усугубить угрозу от Российской Федерации.

"Когда конфликт завершится и Украина восстановит свои границы, как это необходимо, у нас будет поврежденная, мстительная и жестокая Россия, чьи средства причинения нам вреда - это воздушное нападение, ракетный удар и подземная атака", - сказал Вигстон.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражение в войне.

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