Проблема не лише у Путіні. Глава МЗС Чехії розповів про майбутні загрози з боку Росії

"Проблема майбутнього полягає не лише у Путіні, а й у російському імперіалізмі, коли ця країна "не знає, де вона закінчується і де починається", - сказав Ліпавський.

За його словами, ЄС має бути готовим не до відкритого конфлікту з Кремлем, а до "холодної конфронтації з Росією" і необхідно мати можливість зупинити російський вплив. Однак він не виключив, що можливі певні ділові стосунки.

Також міністр не став коментувати можливість постачання чеських бойових літаків L-159 в Україну.

"Ми не коментуємо військову допомогу, яка надається Україні у прямому ефірі. Потрібно продовжувати підтримувати Україну, зокрема її відновлення", - сказав він.

Росія без Путіна у майбутньому

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що світ жив би значно краще, якби в ньому не було російського диктатора Володимира Путіна.

А начальник штабу військово-повітряних сил Великої Британії Майк Вігстон вважає, що повалення Путіна може посилити загрозу від Російської Федерації.

"Коли конфлікт завершиться й Україна відновить свої кордони, як це необхідно, ми матимемо пошкоджену, мстиву і жорстоку Росію, чиї засоби заподіяння нам шкоди - це повітряний напад, ракетний удар і підземна атака", - сказав Вігстон

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомляв, що частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні.