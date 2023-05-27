Свержение Путина может повысить угрозу от РФ, - начштаба ВВС Британии

Об этом заявил начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании Майк Вигстон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Daily Telegraph .

Вигстон заявил, что Россия будет угрозой для НАТО, даже если проиграет войну против Украины. По его словам, российская авиация, ее флот и подводные силы представляют угрозу для Британии и НАТО, а потому необходимо сосредоточить свое внимание именно на этом.

Начштаба отметил, что угроза сохранится или даже усилится, если диктатор Владимир Путин будет свергнут.

"Когда конфликт завершится и Украина восстановит свои границы, как это необходимо, мы будем иметь поврежденную, мстительную и жестокую Россию, чьи средства причинения нам вреда - это воздушное нападение, ракетный удар и подземная атака", - сказал Вигстон.

Возможно ли свержение Путина

Сейчас власть Путина в России остается прочной, несмотря на военные неудачи в Украине, неудачную мобилизацию и политическую борьбу. Однако существуют мнения, что это может быстро измениться, если он потерпит полное поражение.

В свою очередь Татьяна Станова, основатель аналитической фирмы R.Politik, сказала, что у Путина будут проблемы, если у него закончатся варианты эскалации конфликта.

В этом случае, по ее словам, элита попытается убедить Путина уйти в отставку, однако заметила, что еще не было никаких признаков переворотов, которые свергли советского лидера Никиту Хрущева в 1964 году или нацелились на Михаила Горбачева в августе 1991 года.

Напомним, что в Кремле выдвинули условия для завершения войны на территории Украины. В Офисе президента уже дали ответ.

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