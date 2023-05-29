Проблема не только в Путине. Глава МИД Чехии рассказал о будущих угрозах со стороны России
Проблема с безопасностью в Европе в будущем заключается не только в российском диктаторе Владимире Путине, а в империализме народа России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которое приводит iROZHLAS.
"Проблема будущего заключается не только в Путине, но и в российском империализме, когда эта страна "не знает, где она заканчивается и где начинается", - сказал Липавский.
По его словам, ЕС должен быть готов не к открытому конфликту с Кремлем, а к "холодной конфронтации с Россией" и необходимо иметь возможность остановить российское влияние. Однако он не исключил, что возможны определенные деловые отношения.
Также министр не стал комментировать возможность поставки чешских боевых самолетов L-159 в Украину.
"Мы не комментируем военную помощь, которая предоставляется Украине в прямом эфире. Нужно продолжать поддерживать Украину, в частности ее восстановление", - сказал он.
Россия без Путина в будущем
Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что мир жил бы гораздо лучше, если бы в нем не было российского диктатора Владимира Путина.
А начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании Майк Вигстон считает, что свержение Путина может усугубить угрозу от Российской Федерации.
"Когда конфликт завершится и Украина восстановит свои границы, как это необходимо, у нас будет поврежденная, мстительная и жестокая Россия, чьи средства причинения нам вреда - это воздушное нападение, ракетный удар и подземная атака", - сказал Вигстон.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражение в войне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.