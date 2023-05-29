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Проблема не лише у Путіні. Глава МЗС Чехії розповів про майбутні загрози з боку Росії

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Понеділок 29 травня 2023 18:12
Проблема не лише у Путіні. Глава МЗС Чехії розповів про майбутні загрози з боку Росії Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Проблема з безпекою в Європі в майбутньому полягає не лише в російському диктаторі Володимирі Путіні, а в імперіалізмі народу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, яку приводить iROZHLAS.

"Проблема майбутнього полягає не лише у Путіні, а й у російському імперіалізмі, коли ця країна "не знає, де вона закінчується і де починається", - сказав Ліпавський.

За його словами, ЄС має бути готовим не до відкритого конфлікту з Кремлем, а до "холодної конфронтації з Росією" і необхідно мати можливість зупинити російський вплив. Однак він не виключив, що можливі певні ділові стосунки.

Також міністр не став коментувати можливість постачання чеських бойових літаків L-159 в Україну.

"Ми не коментуємо військову допомогу, яка надається Україні у прямому ефірі. Потрібно продовжувати підтримувати Україну, зокрема її відновлення", - сказав він.

Росія без Путіна у майбутньому

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що світ жив би значно краще, якби в ньому не було російського диктатора Володимира Путіна.

А начальник штабу військово-повітряних сил Великої Британії Майк Вігстон вважає, що повалення Путіна може посилити загрозу від Російської Федерації.

"Коли конфлікт завершиться й Україна відновить свої кордони, як це необхідно, ми матимемо пошкоджену, мстиву і жорстоку Росію, чиї засоби заподіяння нам шкоди - це повітряний напад, ракетний удар і підземна атака", - сказав Вігстон

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомляв, що частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні.

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