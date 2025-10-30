ua en ru
Прокуроры будут просить круглосуточный домашний арест для Труханова

Киев, Четверг 30 октября 2025 14:28
UA EN RU
Прокуроры будут просить круглосуточный домашний арест для Труханова Фото: Геннадий Труханов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Его подозревают в служебной халатности, которая стала причиной гибели людей во время непогоды 30 сентября.

Об этом сообщили РБК-Украина в Управлении коммуникаций Офиса генпрокурора.

Так, сторона обвинения будет просить для экс-мэра Одессы Геннадия Труханова круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Речь идет о деле о непогоде в Одессе, которая привела к гибели людей.

Меру пресечения будет избирать Печерский суд Киева завтра, 31 октября.

Что известно о деле Труханова по непогоде в Одессе

Напомним, в конце сентября в Одессе прошли сильные ливни, которые вызвали масштабные подтопления. Жертвами стихии стали девять человек, среди которых пятеро были членами одной семьи - они проживали на цокольном этаже дома, где за считанные минуты вода достигла критического уровня, не оставив возможности для спасения.

Вечером вторника, 28 октября стало известно, что Труханову было вручено подозрение в служебной халатности.

Среди фигурантов двое его заместителей, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия.

По данным правоохранителей, система водоотведения Одессы оказалась неподготовленной к стихии. Поэтому по факту служебной халатности Труханову и вышеуказанным фигурантам было сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Труханова лишили украинского гражданства

Отдельно в октябре на сайте ОП появилась петиция с призывом лишить Труханова украинского гражданства. Менее чем за сутки она набрала 25 тысяч подписей. На следующий день СБУ сообщила, что Труханов потерял украинское гражданство из-за наличия российского паспорта.

Поэтому он автоматически покинул пост городского головы, а деятельность его советников прекратилась. Зеленский образовал Одесскую городскую военную администрацию, ее возглавил Сергей Лысак, бывший руководитель Днепропетровской ОВА. Временно исполняющим обязанности мэра стал секретарь горсовета Игорь Коваль.

Больше о том, кто такой Геннадий Труханов - в материале РБК-Украина.

Одесса Печерский районный суд Домашний арест Геннадий Труханов
