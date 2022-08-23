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Призов попри бронювання можливий, але є важлива умова: що пропонує Кабмін

Фото: призов можливий попри бронювання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроект щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Водночас ті, на кого розповсюджується бронювання, зможуть потрапити до ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7687.

Згідно з документом, особи, які потраплять до списків бронювання, "можуть бути призвані на військову службу за їх згодою".

Водночас особи з інвалідністю, а також інші можуть бути призвані на військову службу за їх згодою тільки за місцем проживання.

Нагадаємо, Кабмін пропонує Верховній раді визначити умови, за яких військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, підлягають бронюванню.

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