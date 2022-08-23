Призыв, несмотря на бронирование, возможен, но есть важное условие: что предлагает Кабмин

Кабинет министров подал в Верховную раду законопроект о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время. В то же время те, на кого распространяется бронирование, смогут попасть в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7687 .

Согласно документу, лица, которые попадут в списки бронирования, "могут быть призваны на военную службу по их согласию".

В то же время лица с инвалидностью, а также другие могут быть призваны на военную службу по их согласию только по месту жительства.