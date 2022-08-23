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Відстрочка від призову. Раді пропонують затвердити умови бронювання військовозобов'язаних

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 12:18
Відстрочка від призову. Раді пропонують затвердити умови бронювання військовозобов'язаних Фото: Раді пропонують затвердити умови бронювання військовозобов'язаних (zoda.gou.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні хочуть змінити критерії бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Пропонується деталізувати перелік тих осіб, які можуть отримати відстрочку від призову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №7687, зареєстрований на сайті ВРУ.

Що планують змінити

Законопроектом визначаються умови, за яких військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, підлягають бронюванню.

Так, документом пропонується розширити перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню, а саме:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;

  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

При цьому вказується, що такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Хто це регулюватиме

У документі зазначено, що порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час визначаються Кабінетом Міністрів України.

Мобілізація до кінця листопада

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада знову продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Вони триватимуть щонайменше ще 90 днів. Тобто, такий режим тпродовжуватиметься в країні до 21 листопада 2022 року.

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