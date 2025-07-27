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Редкая украинская фамилия, как четкий указатель слабого характера: может это о ваших предках?

Воскресенье 27 июля 2025 08:00
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Редкая украинская фамилия, как четкий указатель слабого характера: может это о ваших предках? Какая украинская фамилия указывает на слабый характер владельца (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Фамилии в Украине издавна передавали не только род занятий, но и черты характера первых носителей. Фамилия Нюнько одна из таких: она может свидетельствовать о склонности к меланхолии, нытью и постоянному недовольству жизнью.

Что означает эта редкая фамилия и где в Украине ее чаще всего можно встретить, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Рідні.

Происхождение фамилии Нюнько

В украинском языке слово "нюня" (или "нюнявый") - это народное название для человека плаксивого, разнеженного или постоянно недовольного.

Согласно исследованиям, именно такое прозвище Нюнько - закреплялось за людьми, которые имели склонность к сетованиям и жалости.

Где в Украине живут Нюньки

По состоянию на 2025 год в официальном реестре насчитывается примерно 151 носитель фамилии Нюнько.

Больше всего таких семей живет на Волыни, но также их можно найти в Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях. В общеукраинском рейтинге фамилия занимает 31 066-е место.

Варианты и модификации

В разных регионах сохранились варианты фамилии - Нюнька, Нюнькин, Нюньков. Это отражает местные языковые традиции и формы родовых отличий.

Фамилии Нюнька имеет 49 носителей в Украине, Нюнькіна - 24 украинки, Нюнькін - 18 человек, еще 2 человека имеет фамилию Нюнькин, Нюнькова - 1 и Нюньков - 1.

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