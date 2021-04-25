Визнання геноциду вірмен. Посольство і консульства США в Туреччині тимчасово закриють

Дипломатичні відомства не працюватимуть 26-27 квітня в рамках запобіжних заходів.

Так, посольство США в Анкарі, Генеральне консульство США в Стамбулі, Консульство США в Адані і консульське агентство в Ізмірі не працюватимуть на видачу громадянам США віз і звичайних послуг.

Якщо американцям екстрено буде потрібно надання послуг відомствами, то їм порадили зв'язатися з найближчим консульським відділом.

Дипломати порекомендували уникати територій навколо урядових будівель США і дотримуватися запобіжних заходів в місцях збору американців та інших іноземців.