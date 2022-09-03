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NASA вдруге відклало запуск історичної місії на Місяць

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Флорида, Субота 03 вересня 2022 19:05
NASA вдруге відклало запуск історичної місії на Місяць Фото: NASA вдруге не змогло запустити місію на Місяць (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

NASA сьогодні знову не змогло запустити ракету з комічною капсулою на Місяць. Місію "Artemis 1" довелося відкласти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Ракета Space Launch System повинна була стартувати з майданчика 39B космічного центру Кеннеді у Флориді. Проте фахівці зафіксували витік водню, який стався під час заправки. Спеціалістам комічного агентства не вдалося його локалізувати.

Варто зазначити, що це вже друга спроба запуску. Вперше фахівці NASA спробували запустити місію 29 серпня, але через технічні проблеми її перенесли на сьогодні.

Ймовірно, наступна спроба буде 5 вересня, оскільки комічне агентство ще раніше визначило дві резервні дати для запуску.

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NASA Місія на Місяць
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