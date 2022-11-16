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Историческая миссия. NASA успешно запустило ракету к Луне (трансляция)

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Флорида, Среда 16 ноября 2022 10:31
Историческая миссия. NASA успешно запустило ракету к Луне (трансляция) Фото: NASA запустило к Луне миссию Artemis 1 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

NASA сегодня, 16 ноября, успешно запустило историческую миссию Artemis 1 к Луне. Это удалось сделать только с третьей попытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Запуск состоялся из космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. Ракета Space Launch System (SLS) и корабль Orion стартовали в 8:47 по киевскому времени.

Историческая миссия

Миссия Artemis 1 - это первая за последние 50 лет лунная миссия. Это подготовительный этап перед попыткой пилотируемого полета на Луну. Полет с экипажем в рамках миссии Artemis 2 запланирован на 2024 год, а уже в 2025 году США хотят осуществить высадку на Луну.

Сегодняшний полет беспилотный, в капсуле находятся манекены с датчиками. Миссия должна облететь Луну в течение 25 дней и вернуться на Землю с посадкой на поверхность океана.

Третья попытка

Следует отметить, что сегодняшний запуск Artemis 1 стал уже третьей попыткой NASA. Первый запуск был запланирован на 29 августа, однако его пришлось отложить из-за технических проблем с двигателем.

Во второй раз миссию отложили уже 2 сентября, поскольку специалисты зафиксировали утечку водорода, произошедшую во время заправки. Специалистам комического агентства не удалось ее локализовать.

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