Присвоили десятки миллионов. Разоблачена схема со средствами вкладчиков "Земельного капитала"

Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет о банке "Земельный капитал" и его директоре Викторе Тополове.

"Фигурант специально приобрел финансовое учреждение для воплощения своего преступного умысла. В сделку он привлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов", - говорится в сообщении.

Как работала схема?

Под руководством организатора они регистрировали в госреестре вещных прав недвижимое имущество большой квадратуры, якобы расположенное в центральных районах Киева и Харькова.

"Эти несуществующие объекты и стали предметом залога на выдачу кредитов в общей сумме более 90 млн грн. За незаконно полученные деньги вкладчиков банка фигуранты финансировали собственные бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, приобретение элитных авто и недвижимости", - рассказали в Нацполиции.

Вместе с этим, работники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества.

Что известно об участниках схемы

Все это привело к тому, что в 2021 году банк признали несостоятельным из-за того, что он не обеспечил выплаты собственным клиентам и не рассчитался по платежным поручениям.

Следователи полиции и оперативники Департамента стратегических расследований установили 27 фигурантов, которые в разные годы входили в состав преступной организации. Семерым из них ранее уже сообщили о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог в составе организованной группы.

В январе 2025 года следователи собрали достаточно доказательств, чтобы объявить о подозрениях руководству банка за создание, руководство и участие в преступной организации, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем. Среди подозреваемых и владелец обанкротившегося банка.

Масштабные аресты

Для сохранения вещественных доказательств и возмещения нанесенного ущерба полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.

За содеянное подозреваемым может грозить до 12 лет с конфискацией имущества.