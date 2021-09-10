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НБУ позбавив ліцензії та вирішив ліквідувати збанкрутілий банк екс-міністра

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Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 15:46
НБУ позбавив ліцензії та вирішив ліквідувати збанкрутілий банк екс-міністра Фото: НБУ ліквідує банк "Земельний капітал" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Земельний капітал". Банк належав екс-міністру вугільної промисловості Віктору Тополову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

НБУ вирішив віднести банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних 11 серпня у зв'язку з невиконанням своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

За даними НБУ, вкладники, розмір вкладів яких не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн, отримають свої кошти у повному обсязі - це близько 70% вкладників банку. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує ФГВФО. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2021 року становить 435,8 млн грн (92% від загальної суми вкладів фізосіб).

Згідно з даними НБУ, 94,43% акцій банку контролював Віктор Тополов, який займав посаду міністра вугільної промисловості у 2005-2006 роках в уряді Юрія Єханурова.

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