ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вкладникам збанкрутілого банку екс-міністра повернуть більше 400 млн гривень

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 серпня 2021 10:39
Вкладникам збанкрутілого банку екс-міністра повернуть більше 400 млн гривень Фото: вкладникам банку "Земельний капітал" відшкодують 435 млн грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України вирішив віднести банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних. Банк контролює екс-міністр вугільної промисловості Віктор Тополов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, віднесення банку до категорії неплатоспроможних відбулося у зв'язку з невиконанням у своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

У НБУ нагадали, що власники істотної участі в банку повинні вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку, однак єдиний власник банку не надав фінансової підтримки банку.

За даними НБУ, вкладники, розмір вкладів яких не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн, отримають свої кошти у повному обсязі - це близько 70% вкладників банку. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує ФГВФО. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2021 року становить 435,8 млн грн (92% від загальної суми вкладів фізосіб).

Згідно з даними НБУ, 94,43% акцій банку контролює Віктор Тополов, який займав посаду міністра вугільної промисловості у 2005-2006 роках в уряді Юрія Єханурова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
У Києві спалахнула будівля, вогонь перекинувся на гаражі
У Києві спалахнула будівля, вогонь перекинувся на гаражі
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну