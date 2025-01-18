Привласнили десятки мільйонів. Викрито схему з коштами вкладників "Земельного капіталу"

Як стало відомо РБК-Україна із власних джерел, мова йде про банк "Земельний капітал" та його директора Віктора Тополова.

"Фігурант спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів", - йдеться у повідомленні.

Як працювала схема?

Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова.

"Ці неіснуючі обʼєкти й стали предметом застави на видачу кредитів в загальній сумі понад 90 млн грн. За незаконно отримані гроші вкладників банку фігуранти фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості", - розповіли в Нацполіції.

Разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна.

Що відомо про учасників схеми

Все це призвело до того, що у 2021 році банк визнали неспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжних дорученням.

Слідчі поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення у складі організованої групи.

У січні 2025 року слідчі зібрали достатньо доказів, аби оголосити про підозри керівництву банку за створення, керівництво та участь в злочинній організації, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед підозрюваних і власник збанкрутілого банку.

Масштабні арешти

Для збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років з конфіскацією майна.