Присвоили 100 млн гривен "Энергоатома". В Украину экстрадировали участника преступной группы

В Украину из Германии экстрадировали одного из участников организованной группы, которая присвоила почти 100 млн гривен "Энергоатома".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро.
Средства, которые разворовали злоумышленники, были предназначены для строительства Централизованного хранилища ядерного топлива в Чернобыльской зоне.
"В то время обвиняемый возглавлял частную строительную компанию. В сговоре со служащими Энергоатома он поставлял оборудование системы радиационного контроля по завышенным в три раза ценам. Разницу участники группы присвоили", - говорится в сообщении.
В ноябре 2023 года детективы НАБУ объявили обвиняемого в розыск. Его задержали при содействии немецких органов в апреле этого года.
Обвиняемый был передан в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Краковец-Корчева" во Львовской области.
Напомним, недавно НАБУ и САП сообщили о подозрении двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний. Они причастны к хищению средств при закупках беспилотников для Сил обороны.
Речь идет о 30 млрд гривен на закупку дронов, которые выделили после принятия изменений в госбюджет Украины Госспецсвязи. В руководстве одного из департаментов разворовали часть этих денег.
Отметим, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную схему закупки беспилотников и РЭБ по завышенным ценам. Согласно ей, до 30% от суммы контракта получали организаторы схемы в виде неправомерной выгоды.
Источники РБК-Украина рассказали, что среди подозреваемых фигурирует народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.