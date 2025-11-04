Присвоили 100 млн гривен "Энергоатома". В Украину экстрадировали участника преступной группы

Средства, которые разворовали злоумышленники, были предназначены для строительства Централизованного хранилища ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

"В то время обвиняемый возглавлял частную строительную компанию. В сговоре со служащими Энергоатома он поставлял оборудование системы радиационного контроля по завышенным в три раза ценам. Разницу участники группы присвоили", - говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года детективы НАБУ объявили обвиняемого в розыск. Его задержали при содействии немецких органов в апреле этого года.

Обвиняемый был передан в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Краковец-Корчева" во Львовской области.