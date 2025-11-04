Привласнили 100 млн гривень "Енергоатому". В Україну екстрадували учасника злочинної групи

Кошти, які розікрали зловмисники, були призначені для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні.

"На той час обвинувачений очолював приватну будівельну компанію. У змові зі службовцями Енергоатому він постачав обладнання системи радіаційного контролю за завищеними у три рази цінами. Різницю учасники групи привласнили", - йдеться у дописі.

У листопаді 2023 року детективи НАБУ оголосили обвинуваченого в розшук. Його затримали за сприяння німецьких органів у квітні цього року.

Обвинуваченого було передано в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець-Корчова" у Львівській області.