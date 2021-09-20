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Щеплені британці зможуть відвідувати США з листопада, - Джонсон

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Лондон, Понеділок 20 вересня 2021 19:08
Щеплені британці зможуть відвідувати США з листопада, - Джонсон Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що повністю вакциновані від коронавірусу британці з листопада зможуть відвідувати США. За його словами, це рішення Вашингтона "фантастичний поштовх для бізнесу і торгівлі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост британського прем'єра в Twitter.

"Радий, що з листопада, президент США Джо Байден відновлює трансатлантичні поїздки, щоб повністю вакциновані громадяни Великобританії могли відвідувати США", - написав він.

Джонсон назвав це рішення "фантастичним поштовхом" для бізнесу і торгівлі. "І здорово, що сім'ї і друзі по обидві сторони океану можуть знову возз'єднатися", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив з посиланням на джерела про плани Білого дому дозволити в'їзд до США повністю щепленим іноземцям.

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