Привитые британцы смогут посещать США с ноября, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что полностью вакцинированные от коронавируса британцы с ноября смогут посещать США. По его словам, это решение Вашингтона "фантастический толчок для бизнеса и торговли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост британского премьера в Twitter.

"Рад, что с ноября, президент США Джо Байден возобновляет трансатлантические поездки, чтобы полностью вакцинированные граждане Великобритании могли посещать США", - написал он. Джонсон назвал это решение "фантастическим толчком" для бизнеса и торговли. "И здорово, что семьи и друзья по обе стороны океана могут снова воссоединиться", - резюмировал премьер.