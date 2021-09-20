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Привитые британцы смогут посещать США с ноября, - Джонсон

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Лондон, Понедельник 20 сентября 2021 19:08
Привитые британцы смогут посещать США с ноября, - Джонсон Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что полностью вакцинированные от коронавируса британцы с ноября смогут посещать США. По его словам, это решение Вашингтона "фантастический толчок для бизнеса и торговли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост британского премьера в Twitter.

"Рад, что с ноября, президент США Джо Байден возобновляет трансатлантические поездки, чтобы полностью вакцинированные граждане Великобритании могли посещать США", - написал он.

Джонсон назвал это решение "фантастическим толчком" для бизнеса и торговли. "И здорово, что семьи и друзья по обе стороны океана могут снова воссоединиться", - резюмировал премьер.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники о планах Белого дома разрешить въезд в США полностью привитым иностранцам.

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