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"Поздравили" с профессиональным праздником. Украинские военные киберы взломали 15 сайтов ракетных войск РФ

Фото: Украинские военные киберы сломали 15 сайтов ракетных войск РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Киберы Вооруженных сил Украины "поздравили" 15 стратегических компаний Российской Федерации с Днем ракетных войск Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Стратком ВСУ.

"Ко Дню российских ракетных войск стратегического назначения поражено 15 сайтов компаний. Предприятия являются частью сети, которая участвует в инженерном обеспечении войск РФ (изготовление зданий и поставки древесины)", - пояснили военные.

Кроме этого, украинские хакеры проникли в сеть и дефейс сайта теплосети города Чебоксары - столицы Чувашской республики.

Кибер-атаки на РФ

Напомним, недавно киберподразделения Главного управления разведки Украины совершили очередную успешную спецоперацию на территории России. В этот раз это была атака на налоговую систему государства-агрессора.

Благодаря работе военных разведчиков, интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины. Возобновить работу налоговой россияне тщетно пытались более 4 дней.

Мы также сообщали, что украинские разведчики также провели кибероперацию против "Росавиации". Удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе РФ.

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