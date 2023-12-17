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"Привітали" з професійним святом. Українські військові кібери зламали 15 сайтів ракетних військ РФ

Фото: Українські військові кібери зламали 15 сайтів ракетних військ РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кібери Збройних сил України “привітали” 15 стратегічних компаній Російської Федерації з Днем ракетних військ Збройних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

"До Дня російських ракетних військ стратегічного призначення вражено 15 сайтів компаній. Підприємства є частиною мережі, яка бере участь в інженерному забезпеченні військ РФ(виготовлення будівель і постачання деревини)", - пояснили військові.

Крім цього, українські хакери проникли в мережу і дефейс сайту тепломережі міста Чебоксари - столиці Чуваської республіки.

Кібер-атаки на РФ

Нагадаємо, нещодавно кіберпідрозділи Головного управління розвідки України здійснили чергову успішну спецоперацію на території Росі. Цього разу це була атака на податкову систему держави-агресора.

Завдяки роботі воєнних розвідників інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України. Відновити роботу податкової росіяни марно намагались більше як 4 дні.

Ми також повідомляли, що українські розвідники також провели кібероперацію проти "Росавіації". Вдалося отримати секретні документи, які свідчать про авіаколапс РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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