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ВСУ отразили атаки врага в двух областях и уничтожили российский "Зоопарк", - Генштаб

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Понедельник 19 декабря 2022 07:27
ВСУ отразили атаки врага в двух областях и уничтожили российский "Зоопарк", - Генштаб Фото: ВСУ отразили все атаки врага в двух областях (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров. Наши воины 18 декабря успешно остановили атаки врага в районе 15 населённых пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

На Северском направлении минометным обстрелам подверглись населенные пункты Гремяч Черниговской области и Белокопытово - Сумской.

На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Ягодное, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку, Краснопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Клищиевка, Андреевка, Курдювка, Курдювка Северное и Опросное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы у Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник поражал из реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Темировка, Красное, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области, Красногригорьевка и Никополь - Днепропетровской и Садовой, Херсон, Камышаны и Кизом. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Побейка .

Оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей. Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам.

Увеличилось количество захватчиков в населенных пунктах Мелитопольского района. Кроме того, российские оккупанты рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону врага.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В то же время наши защитниками сбили семь БПЛА типа Shahed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов противника, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк".

Напомним, аналитики ISW указали, что в Донецкой области украинские военные выбили российских оккупантов с позиций возле Бахмута.

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