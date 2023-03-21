Жена оккупанта пожаловалась, что он на фронте должен покупать еду за свой счет (перехват)
Жена российского военного выразила недовольство тем, что ее муж вынужден покупать еду за свой счет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
В ходе разговора она рассказала, что ее мужа заставляют постоянно копать окопы. Кроме этого она пожаловалась, что у него закончились деньги, так как он вынужден за свой счет покупать себе еду.
Женщина также жалуется на российское командование, не обеспечивающее своих подчиненных. И рассказывает о том, что сама постоянно передает мужчине еду.
Напомним, что военный РФ рассказал, что он расстрелял невооруженных бойцов ВСУ и снял это на видео.
Российский военный во время телефонного разговора пожаловался своему товарищу на свое руководство. Он рассказал о том, что Россия не лечит своих раненых солдат.
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