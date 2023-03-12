Оккупант пожаловался на командование, которое отказывается лечить раненых в боях (перехват)
Российский военный во время телефонного разговора пожаловался своему товарищу на свое руководство. Он рассказал о том, что Россия не лечит своих раненых солдат.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Украины.
Россиянин рассказал, что командование квалифицирует лечение за нежелание солдата выполнять свои должностные обязанности. При этом даже если военных отправляют лечиться, это происходит не качественно.
"Я же сказал, что я завтра принципиально еду в больницу, беру справку и ложусь по месту жительства", - говорит военный.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российский военнослужащий в разговоре с товарищем рассказал, что устал выносить тела мертвых оккупантов с поля боя.
Также ранее мы писали, что российский военный из Донецкого направления пожаловался в телефонном разговоре с товарищем на свое командование. Он рассказал, что оно относится к подчиненным, как к расходному материалу.
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