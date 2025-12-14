Орбан планирует привезти на саммит ЕС в Брюссель ящики с анкетами с так называемой "национальной консультации". На этом манипулятивном мероприятии Орбан и его правящая партия "Фидес" собирали голоса за то, чтобы не брать Украину в Евросоюз.

Сам Орбан утверждает, что якобы аж 1,6 миллиона венгров выразили свое отношение к так называемому "повышению налогов в связи с войной". Сколько среди этих анкет подделок, остается только догадываться.

Сам Орбан показал даже фото кипы бумаги и сообщил, что будет лететь правительственным самолетом, который находится под управлением военно-воздушных сил Венгрии.

"Я возьму это с собой на следующей неделе в Брюссель, где выражу мнение молчаливого большинства. Надеюсь, что армия не будет взимать никаких дополнительных расходов за превышение веса багажа", - заявил венгерский премьер.