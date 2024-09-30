Частное общежитие или квартира. Во сколько студентам в Польше обходится жилье и где дешевле

С началом нового учебного года студенты польских университетов сталкиваются с новыми вызовами - стремительным ростом цен на аренду жилья. В больших городах, таких как Варшава, арендовать квартиру менее чем за 3000 злотых (32 250 грн) почти невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24.pl.
Стоимость аренды комнат тоже бьет рекорды: в столице средняя цена достигает 1200 злотых (12 900 грн) в месяц, а квартиры стоят еще больше.
Даже те студенты, которым удалось получить место в университетских общежитиях, сталкиваются с высокими ценами - от 1000 (10 750 грн) до 1500 злотых (16 125 грн) за .
Частные общежития, пользующиеся популярностью среди иностранных студентов, предлагают цены от 1000 злотых (10 750 грн) и выше. При этом За кровать в общей комнате необходимо заплатить в среднем 320 злотых (3440 грн).
Сообщается, что арендовать квартиру в Варшаве менее чем за 3000 злотых (32 250 грн) ( плюс административное собрание в месяц) практически невозможно. Так могут стоить квартиры, которые находятся далеко не только от центра, но и от остановок общественного транспорта. Также они могут иметь другие недостатки – например электрическое или газовое отопление, что означает огромные дополнительные расходы зимой.
Рынок аренды жилья в таких городах как Краков и Гданьск тоже остается тесным из-за спроса туристов на краткосрочную аренду, что еще больше усложняет поиск доступного жилья для студентов. Так,
(10 750 грн)
Сообщается, что влияние студентов на рынок жилья
Напомним, ранее мы писали о том, какие стипендии могут получить украинские студенты в Польше. Они делятся на несколько видов: социальная стипендия; стипендия для студентов с инвалидностью; научная стипендия (стипендия ректора); одноразовая стипендия (Zapomoga).
Также в Польше откроют вечерние школы для украинских детей. Отмечается, что кроме изучения основных предметов они смогут участвовать в профориентационных и социальных мероприятиях.
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