RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Частное общежитие или квартира. Во сколько студентам в Польше обходится жилье и где дешевле

Фото: флаг Польши (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

С началом нового учебного года студенты польских университетов сталкиваются с новыми вызовами - стремительным ростом цен на аренду жилья. В больших городах, таких как Варшава, арендовать квартиру менее чем за 3000 злотых (32 250 грн) почти невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24.pl.

Стоимость аренды комнат тоже бьет рекорды: в столице средняя цена достигает 1200 злотых (12 900 грн) в месяц, а квартиры стоят еще больше.

Даже те студенты, которым удалось получить место в университетских общежитиях, сталкиваются с высокими ценами - от 1000 (10 750 грн) до 1500 злотых (16 125 грн) за .

Частные общежития, пользующиеся популярностью среди иностранных студентов, предлагают цены от 1000 злотых (10 750 грн) и выше. При этом За кровать в общей комнате необходимо заплатить в среднем 320 злотых (3440 грн).

Сообщается, что арендовать квартиру в Варшаве менее чем за 3000 злотых (32 250 грн) ( плюс административное собрание в месяц) практически невозможно. Так могут стоить квартиры, которые находятся далеко не только от центра, но и от остановок общественного транспорта. Также они могут иметь другие недостатки – например электрическое или газовое отопление, что означает огромные дополнительные расходы зимой.

Рынок аренды жилья в таких городах как Краков и Гданьск тоже остается тесным из-за спроса туристов на краткосрочную аренду, что еще больше усложняет поиск доступного жилья для студентов. Так,

(10 750 грн)

Сообщается, что влияние студентов на рынок жилья

Напомним, ранее мы писали о том, какие стипендии могут получить украинские студенты в Польше. Они делятся на несколько видов: социальная стипендия; стипендия для студентов с инвалидностью; научная стипендия (стипендия ректора); одноразовая стипендия (Zapomoga).

Также в Польше откроют вечерние школы для украинских детей. Отмечается, что кроме изучения основных предметов они смогут участвовать в профориентационных и социальных мероприятиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаУниверситеты