Частное общежитие или квартира. Во сколько студентам в Польше обходится жилье и где дешевле

Стоимость аренды комнат тоже бьет рекорды: в столице средняя цена достигает 1200 злотых (12 900 грн) в месяц, а квартиры стоят еще больше.

Даже те студенты, которым удалось получить место в университетских общежитиях, сталкиваются с высокими ценами - от 1000 (10 750 грн) до 1500 злотых (16 125 грн) за .

Частные общежития, пользующиеся популярностью среди иностранных студентов, предлагают цены от 1000 злотых (10 750 грн) и выше. При этом За кровать в общей комнате необходимо заплатить в среднем 320 злотых (3440 грн).

Сообщается, что арендовать квартиру в Варшаве менее чем за 3000 злотых (32 250 грн) ( плюс административное собрание в месяц) практически невозможно. Так могут стоить квартиры, которые находятся далеко не только от центра, но и от остановок общественного транспорта. Также они могут иметь другие недостатки – например электрическое или газовое отопление, что означает огромные дополнительные расходы зимой.

Рынок аренды жилья в таких городах как Краков и Гданьск тоже остается тесным из-за спроса туристов на краткосрочную аренду, что еще больше усложняет поиск доступного жилья для студентов. Так,

(10 750 грн)

Сообщается, что влияние студентов на рынок жилья

Напомним, ранее мы писали о том, какие стипендии могут получить украинские студенты в Польше. Они делятся на несколько видов: социальная стипендия; стипендия для студентов с инвалидностью; научная стипендия (стипендия ректора); одноразовая стипендия (Zapomoga).