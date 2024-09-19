В Польше откроют вечерние школы для украинских детей: в каких городах можно записаться

В четырех городах Польши открывают вечерние школы для украинских учеников 8-11 классов. Кроме изучения основных предметов дети смогут участвовать в профориентационных и социальных мероприятиях.

Как будет организовано обучение и где можно записаться, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Что будут изучать на вечерних занятиях

Фонд "Незламна Україна" при содействии международной гуманитарной организации CARE Poland в 2024/25 учебном году организует бесплатные образовательные пространства с вечерними занятиями для учеников 8-11 классов. Дети будут изучать по школьной программе математику, историю, украинский, польский, английский языки. Старт занятий состоится в течение сентября.

Для учеников 8 класса занятия по математике предусматривают подготовку к польскому экзамену 8-классника, а 9 и 10 классы будут учиться по общей программе для наверстывания знаний. Учеников 11 класса будут готовить к украинскому независимому оцениванию.

Занятия по английскому, украинскому и польскому языку будут проводить в группах по уровню знаний. Историю будут изучать в игровой форме.

Дети также будут посещать музеи, кино, смогут обратиться к психологу, учиться в пространствах с настольными играми. Дважды в месяц ученики будут посещать польские компании и учреждения, чтобы пообщаться со специалистами разных сфер.

Где будут проходить занятия и как записаться

Вечерние занятия для украинских детей будут организованы в четырех крупных городах Польши. Дважды в неделю дети в вечернее время смогут посещать занятия по всем или отдельным предметам.

Предыдущие адреса занятий:

Познань: os. Jagiellońskie 128, 61-223

Гданьск: ул. Рогалинская 17, 80-809

Лодзь: Plac Wolności 12, 91-415

Варшава: Аль. Jerozolimskie 179

Оставить заявку на бесплатное обучение можно по ссылке. После заполнения анкеты в течение сентября участникам пришлют приглашение в вечернюю школу и информацию о расписании занятий. По всем вопросам можно обращаться по электронному адресу office@nezlamna.org.

Фото: Украинские дети в польской школе (gettyimaages.com)

Украинские дети в Польше: какие правила действуют

По данным Министерства образования Польши, в 2023/2024 учебном году в польских школах обучалось около 100 тысяч украинских детей-беженцев. С введением обязательного образования ожидалось, что количество украинских учеников вырастет на 80 тысяч.

С изменениями в закон о помощи украинцам в Польше, вступившим в силу с 1 июля, все дети со временной защитой должны посещать школы в Польше. Если раньше родители могли выбирать дистанционную форму обучения в украинской системе образования, то теперь это не освобождает от школьной обязанности в Польше. Родителей, которые не запишут детей в школу, лишат польских "детских" выплат (около 8000 грн ежемесячно) и могут наказывать штрафами.

Исключение из обязанности посещать школу в Польше было сделано только для учеников выпускных классов, которые будут сдавать НМТ.