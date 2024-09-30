Приватний гуртожиток чи квартира. У скільки студентам у Польщі обходиться житло і де дешевше

З початком нового навчального року студенти польських університетів стикаються з новими викликами - стрімким зростанням цін на оренду житла. У великих містах, таких як Варшава, орендувати квартиру менш ніж за 3000 злотих (32 250 грн) майже неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.pl.
Зазначається, що вартість оренди кімнат теж б'є рекорди: у столиці середня ціна сягає 1200 злотих (12 900 грн) на місяць, а квартири коштують ще більше.
Навіть ті студенти, яким пощастило отримати місце в університетських гуртожитках, стикаються з високими цінами - від 1000 (10 750 грн) до 1500 злотих (16 125 грн) за .
Приватні гуртожитки, що мають популярність серед іноземних студентів, пропонують ціни від 1000 злотих (10 750 грн) і вище. При цьому, За ліжко у спільній кімнаті необхідно заплатити у середньому 320 злотих (3 440 грн).
Повідомляється, що орендувати квартиру у Варшаві менш ніж за 3000 злотих (32 250 грн) (плюс адміністративні збори на місяць) практично неможливо. Так можуть коштувати квартири, які знаходяться дуже далеко не тільки від центру, але й від зупинок громадського транспорту. Також вони можуть мати інші недоліки - наприклад, електричне чи газове опалення, що означає величезні додаткові витрати взимку.
Ринок оренди житла в таких містах, як Краків та Гданськ, теж залишається тісним через попит туристів на короткострокову оренду, що ще більше ускладнює пошук доступного житла для студентів. Так, к
(10 750 грн)
Повідомляється, що вплив студентів на ринок житла
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які стипендії можуть отримати українські студенти в Польщі. Вони поділяються на декілька видів: соціальна стипендія; стипендія для студентів з інвалідністю; наукова стипендія (стипендія ректора); одноразова стипендія (Zapomoga).
Також у Польщі відкриють вечірні школи для українських дітей. Зазначається, що крім вивчення основних предметів, вони зможуть брати участь у профорієнтаційних і соціальних заходах.
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