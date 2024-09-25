Высшее образование в Польше: какие стипендии могут получить украинские студенты

В высших учебных заведениях Польши учатся десятки тысяч украинских студентов. Во время учебы иностранные студенты имеют право на разные виды стипендий.

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Какие есть виды стипендий для студентов в Польше

По последним данным, на конец сентября 2024 года в Польше зарегистрированы около 35 тысяч студентов с украинским гражданством. В польских университетах есть ряд стипендий, которые могут получать все студенты независимо от гражданства. В частности, четыре вида финансовой помощи:

социальная стипендия;

стипендия для студентов с инвалидностью;

научная стипендия (стипендия ректора);

одноразовая стипендия (Zapomoga).

Получить такие выплаты в Польше могут студенты государственных и негосударственных вузов. Студент, обучающийся по нескольким специальностям, может получать одновременно социальную стипендию, ректорскую стипендию, стипендию для лиц с инвалидностью или финансовую помощь, если человек отвечает критериям, установленным для каждой из этих выплат. Но общая месячная сумма социальной стипендии и стипендии от ректора, которую получает студент, не может превышать 3 560,6 злотых (835,5 евро).

Какие условия получения социальной стипендии

Социальная стипендия назначается студентам и учащимся школ, оказавшимся в затруднительной материальной ситуации. Эта помощь выплачивается ежемесячно. Условием является месячный доход семьи не выше 1570,50 злотых (368,5 евро) на одного человека (с 1 октября 2024 года).

Студент вправе подать заявку на получение социальной стипендии, если ведет самостоятельное домашнее хозяйство. Но в этом случае обращают внимание на возраст студента – является ли он совершеннолетним, не старше 26 лет, женат ли и имеет ли детей,есть ли у него постоянный источник дохода.

Размер социальной стипендии определяется каждым учебным заведением отдельно.

Фото: Лекция в университете (gettyimages.com)

Стипендия для студентов с инвалидностью

Подавать заявку на получение помощи могут как студенты дневной, так и заочной формы в частных и государственных университетах. Назначение этой стипендии не зависит от материального положения и доходов на одного члена семьи. Помощь может быть назначена студенту, имеющему:

удостоверение об инвалидности (orzeczenie o niepełnosprawności),

справку о степени инвалидности (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),

документ о профессиональной и социальной реабилитации и трудоустройстве людей с инвалидностью.

В то же время, следует учесть, что украинские документы об инвалидности не являются основанием для назначения стипендии по инвалидности.

Размер стипендии определяется университетом индивидуально. Студент может получить эту стипендию вне зависимости от других видов социальной помощи.

Научная стипендия ректора

Эту выплату может получить каждый студент, имеющий высокие достижения в обучении, науке, искусстве или спортивных достижениях на соревнованиях не ниже национального уровня. Ректорскую стипендию в Польше может получать не более 10% студентов определенного направления подготовки.

Подавать заявку на получение научной стипендии ректора следует в начале нового академического года. Чаще университеты требуют это сделать до 25 октября. К заявке следует добавить документы, подтверждающие научные, спортивные или художественные достижения.

Одноразовая стипендия

Zapomoga – это единовременная денежная помощь для студента в сложной жизненной ситуации. Такими случаями может быть болезнь, инвалидность или смерть члена семьи. А также подтвержденная потеря источника регулярного дохода. Zapomoga студенту в Польше назначается также при получении ущерба, вызванного случайным событием (пожар, наводнение или другое стихийное бедствие).

Размер помощи определяется каждым университетом индивидуально, но подать заявку на ее получение можно не чаще двух раз в год. Для того чтобы получить одноразовую стипендию Zapomoga, нужно предоставить документы, подтверждающие тяжелые жизненные обстоятельства.