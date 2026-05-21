Частная ПВО уже на полную работает в Украине: в Минобороны приоткрыли "завесу" проекта

"Сейчас к экспериментальному проекту уже присоединилось 27 предприятий различных форм собственности из многих уголков Украины. Географических ограничений у проекта нет. В частности, это Харьковская, Одесская, Киевская, Запорожская, Полтавская, Закарпатская и другие области", - сообщил Федоров.

По его словам, Минобороны предоставило им статус уполномоченных на выполнение задач по противовоздушной обороне.

Далее они заключили совместное решение с Командованием Воздушных сил ВСУ и начали организовывать собственные группы ПВО.

Сейчас эти предприятия находятся на разных стадиях готовности к выполнению боевых задач. В частности, это обучение участников группы, закупка вооружения (перехватчики дронов, РЭБы, радары, автоматизированные турели и т.д.) и получение вооружений со складов ВСУ (пулеметы, взрывчатка).

Министр отметил, что общее количество предприятий, которые подают заявку на участие в экспериментальном проекте, еженедельно растет. Есть большой интерес бизнеса к этому проекту, который предоставляет дополнительную возможность для защиты персонала и производственных мощностей.

"Сегодня можно сказать, что группы ПВО двух предприятий начали полноценно выполнять боевые задачи в четкой координации с воздушным командованием Воздушных сил", - рассказал Федоров.

Это группы в Харьковской и Одесской областях, которые уже уничтожили около 20 вражеских Shahed и дронов-разведчиков.

Также есть подтвержденное военными сбитие реактивного Shahed в Харьковской области.

В ближайшее время еще несколько групп ПВО предприятий станут на боевое дежурство.

При этом глава Минобороны отметил, что применение любого вооружения группами ПВО предприятия подлежит обязательному согласованию с Командованием Воздушных сил.