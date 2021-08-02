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Шмигаль доручив підготувати перелік держпідприємств для продажу

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 16:06
Шмигаль доручив підготувати перелік держпідприємств для продажу Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати перелік державних підприємств для приватизації у 2022-2023 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єра.

"Маємо також уже планувати наступні кроки. Тому дав завдання Мінекономіки спільно з Фондом держмайна протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки", - написав він.

Шмигаль повідомив, що велика приватизація стартує в Україні вже цього місяця.

"Підготовку до аукціонів обговорили на нараді з головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком та міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим", - розповів Шмигаль.

Він нагадав, що за підсумками 2020 року доходи від приватизації склали 2,25 млрд грн.

"Цьогоріч від аукціонів планують залучити до державного бюджету до 12 млрд грн, що сумарно більше, ніж за останні 5 років", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського розпочати підготовку великих державних компаній до приватизації в тій чи іншій мірі схвалюють 37% українців. У той же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% не можуть з відповіддю.

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