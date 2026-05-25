ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Выкупить "за копейки" не получится: Кабмин меняет правила приватизации

19:15 25.05.2026 Пн
2 мин
Останутся ли выкупы без аукционов?
aimg Юлия Голованова
Выкупить "за копейки" не получится: Кабмин меняет правила приватизации Фото: Кабмин изменил правила продажи государственного имущества (GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине изменили правила продажи государственного и коммунального имущества. Теперь арендованные объекты, в которые вкладывали средства на ремонт или модернизацию, будут продавать только через открытые онлайн-аукционы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Читайте также: Оформить имущество на ребенка стало проще: в Украине отменили обязательное разрешение

"Выкупить государственное или коммунальное имущество "за копейки" через аренду и ремонты больше не получится", - подчеркнула премьер.

По новым правилам, продажа арендованного государственного и коммунального имущества будет происходить исключительно через систему Prozorro.Продажи.

Ранее действовал другой механизм. Имущество брали в аренду, вкладывали средства в ремонт или модернизацию, после чего арендатор получал право выкупить объект без конкуренции и по значительно более низкой цене.

Как пояснила премьер, из-за таких механизмов государственный и местные бюджеты теряли значительные средства. Теперь, по ее словам, цена будет формироваться конкуренцией и рынком.

"В то же время мы сохраняем защиту для добросовестного бизнеса: подтвержденные инвестиции арендатора в неотъемлемые улучшения будут компенсироваться или зачисляться при окончательном расчете", - отметила она.

Государство потеряло миллиарды

По оценкам Transparency International Ukraine, при выкупе без аукционов государство и общины в среднем получали на 45% меньше средств, чем через открытые торги.

Только в 2021-2024 годах онлайн-аукционы принесли более 3 миллиардов гривен поступлений, что более чем вдвое превысило результаты внеконкурентных выкупов.

Теперь, по словам Свириденко, интересы бизнеса учли. Если арендатор вложил средства в подтвержденные улучшения имущества, эти расходы будут компенсировать или зачислять при окончательном расчете.

Напомним, ранее в Украине сообщили об автоматизации ареста счетов должников. В то же время во время военного положения граждане смогут разблокировать до 15 тысяч гривен.

Также сообщалось, что стоимость недвижимости в разных регионах Украины продолжает существенно отличаться - от рекордных цен в Киеве и Львове до значительно более дешевого жилья в прифронтовых областях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Жилье
Новости
Игнат объяснил, почему ПВО не гарантирует 100% сбития целей
Игнат объяснил, почему ПВО не гарантирует 100% сбития целей
Аналитика
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой