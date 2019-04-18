НБУ оскаржить рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанку

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення суду не набуло чинності

Національний банк України подасть апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким визнано протиправним та скасовано рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як нагадали в прес-службі, рішення про визнання "ПриватБанку" у грудні 2016 року неплатоспроможним ґрунтувалося на зменшенні розміру регулятивного капіталу до від’ємного значення. Нестача в капіталі "ПриватБанку" була виявлена за результатами стрес-тестування і підтверджена результатами інспекційної перевірки та незалежною міжнародно визнаною аудиторською компанією.

"Оскільки колишні акціонери банку не виконали взяті на себе зобов’язання з фінансового оздоровлення банку, про що особисто запевняли у своєму письмовому зверненні, Національний банк визнав "ПриватБанк" неплатоспроможним та звернувся до уряду з пропозицією набути права власності на акції банку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною процедуру виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави. Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського. За даними НБУ, рішення суду не набрало законної сили.

Відзначимо, зараз два суди в Україні розглядають питання про законність націоналізації "ПриватБанку". Господарський суд міста Києва продовжить розгляд позову колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського 7 травня.