ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ оскаржить рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанку

Новини » Економіка    18.04.2019 - 14:09
НБУ оскаржить рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення суду не набуло чинності

Національний банк України подасть апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким визнано протиправним та скасовано рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як нагадали в прес-службі, рішення про визнання "ПриватБанку" у грудні 2016 року неплатоспроможним ґрунтувалося на зменшенні розміру регулятивного капіталу до від’ємного значення.  Нестача в капіталі "ПриватБанку" була виявлена за результатами стрес-тестування і підтверджена результатами інспекційної перевірки та незалежною міжнародно визнаною аудиторською компанією.

"Оскільки колишні акціонери банку не виконали взяті на себе зобов’язання з фінансового оздоровлення банку, про що особисто запевняли у своєму письмовому зверненні, Національний банк  визнав "ПриватБанк" неплатоспроможним та звернувся до уряду з пропозицією набути права власності на акції банку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною процедуру виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави. Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського. За даними НБУ, рішення суду не набрало законної сили.

Відзначимо, зараз  два суди в Україні розглядають питання про законність націоналізації "ПриватБанку". Господарський суд міста Києва продовжить розгляд позову колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського 7 травня.

Суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку Глава наглядової ради ПриватБанку озвучив плани на період після виборів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ПриватБанкНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся