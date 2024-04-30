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ПриватБанк обязали уплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов

Украина, Вторник 30 апреля 2024 11:16
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ПриватБанк обязали уплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов Фото: ПриватБанк заплатит в бюджет 30,2 млрд гривен дивидендов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил отчет государственного ПриватБанка, распределение чистой прибыли за 2023 год и размер годовых дивидендов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой распоряжение от 26 апреля 2024 г. №370-р.

Согласно документу, дивиденды будут направлены:

  • 80% чистой прибыли в размере 30,2 млрд гривен - на выплату дивидендов в государственный бюджет;
  • 5% чистой прибыли в размере 1,9 млрд гривен - в резервный фонд;
  • 15% чистой прибыли в размере 5,7 млрд гривен - на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Таким образом, сумма дивидендов ПриватБанка станет рекордной. Банк заплатил за 2021 год в госбюджет 28 млрд гривен, за 2022 год - 19 млрд гривен.

Прибыль ПриватБанка

Напомним, чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2023 год составила 37,8 млрд гривен, что на 25% больше, чем в 2022 году.

Ранее в Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% в 2023 году. Начиная с 2024 года ставка снизится до 25%.

По новому закону банк уплатит значительно больше налога на прибыль за 2023 год – 26,8 млрд гривен (в предыдущем году - 5 млрд гривен).

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